LOSC : Galtier l'a bluffé, José Mourinho est sous le charme

Dans : LOSC, Ligue 1, Foot Europeen.

Deuxième de Ligue 1 avec Lille, Christophe Galtier a réalisé une saison tout simplement exceptionnelle.

Avec de jeunes joueurs en plein développement, l’entraîneur des Dogues est parvenu à produire une qualité de jeu remarquable… et efficace. Il n’en fallait pas plus pour séduire José Mourinho, lequel, invité par Luis Campos, a assisté à deux matchs du LOSC cette saison. Interrogé par L’Equipe, l’ancien entraîneur de Manchester United a ainsi rendu un hommage colossal à Christophe Galtier. Cela lui fera assurément plaisir…

« Galtier meilleur entraîneur de la saison en L1 ? Je n’aime pas dire le « meilleur ». Parce que peut-être que les autres sont meilleurs, je ne sais pas. Mais je pense qu’il est l’entraîneur de l’année en L1. Porter son équipe en Ligue des Champions, à la deuxième place avec une telle qualité de football et de développement des jeunes joueurs, c’est fort. Je pense que le propriétaire est déjà en fête, parce qu’ils ont des joueurs pour vendre et vendre bien. Je pense que lui (Galtier), c’est vraiment l’homme de la saison » a expliqué José Mourinho, bluffé par la saison de Christophe Galtier et par l’ensemble du groupe lillois.