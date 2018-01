LOSC : Galtier fait un constat inquiétant sur ce Lille-là

Dans : LOSC, Ligue 1.

Christophe Galtier (coach de Lille après la défaite du LOSC à domicile contre Rennes) : « Ce soir, ce sont trois points perdus, surtout quand on mène à la 85’. Mais le score était flatteur par rapport au contenu de notre match et au regard de la qualité de l’adversaire. La déception est sur le résultat, mais il y a trop d’écart entre ce qu’on a montré samedi et notre prestation de ce soir. Et je dirais même qu’on a eu le bonheur de mener à la pause. On a été moins bien mentalement aujourd’hui. L’équipe doit être plus dure à battre, même quand on est moins bien. On ne peut pas baisser les bras aussi facilement. Cette faiblesse mentale a fait qu’on a basculé du mauvais côté. Je trouve que notre bloc équipe était trop bas en première période. On a essayé de rectifier à la pause, mais malheureusement on a cédé logiquement. Et ce logiquement me reste en travers de la gorge. Je savais qu’on n'allait pas gagner tous les matchs du mois de janvier, mais dans notre situation, il faut mettre d’autres ingrédients que la technique dans notre jeu. Il faut de la détermination. Dans notre position, il faut combattre le stress, l’insouciance et le relâchement. »