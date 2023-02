Scandale à la fin de Lille-Brest, Eric Roy écoeuré

Dans : LOSC.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, le LOSC a pris le meilleur sur Brest (2-1) en Ligue 1. Une rencontre tendue qui a terminé avec quelques échauffourées pour des raisons assez peu grandioses.

Quelques jours seulement après avoir connu une énorme désillusion sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG, le LOSC se devait de réagir face à Brest en Ligue 1. Si tout n'a pas été parfait, loin de là même, les Dogues ont néanmoins su remporter la partie. Pourtant, le LOSC était mené au score en première période et n'arrivait pas à trouver la clé contre des Bretons bien organisés qui n'ont pas hésité à gagner du temps. En seconde période, malgré de grosses difficultés dans le jeu, les Nordistes ont réussi à revenir au score puis à remporter la rencontre. Et eux aussi n'ont pas hésité à gagner du temps par tous les moyens. La fin de match aura été très tendue. Un début d'échauffourée a éclaté au coup de sifflet final et Paulo Fonseca a même été exclu. Eric Roy, l'entraîneur de Brest, a lui échappé à la sanction. Mais il n'a pas manqué de tacler l'attitude lilloise...

Eric Roy ne digère pas !

🗣️Éric Roy : "C'est tellement lamentable, tellement petit."



L'entraîneur du @SB29 ne digère pas l'attitude du banc lillois en fin de match. #LOSCSB29 I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/qWp13gbRcp — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 24, 2023

Sur l'antenne de Prime Video, l'ancien consultant n'a en effet pas mâché ses mots contre les Dogues. « La manière dont ça se passe avec le staff adverse qui envoie des ballons sur le terrain, c'est tellement lamentable, tellement petit. Surtout quand on est une équipe comme Lille avec un budget pareil comparé au notre. C'est vrai que de voir des choses comme ça, c'est assez effarant. Quand ils marquent le deuxième but, ils veulent aussi vous prendre le ballon pour ne pas vous le donner, pour que vous ne le jouiez pas. Forcément, ça a mis de la nervosité sur le terrain », a notamment indiqué Eric Roy, frustré et qui aurait aimé que son équipe soit plus récompensée lors de ce déplacement à Lille. En tout cas, c'est encore une bien triste image donnée par le football français dans l'un de ses stades de Ligue 1. Et Paulo Fonseca ne pourra pas être sur le banc de son équipe le week-end prochain pour un derby face à Lens qui vaudra le détour.