LOSC : Christophe Galtier crie au scandale

Dans : LOSC.

L'entraîneur de Lille est furieux contre le calendrier imposé aux footballeurs. Pour Christophe Galtier, on envoie les joueurs au massacre.

Avant de recevoir Lorient dimanche soir pour boucler la 11e journée de Ligue 1, Christophe Galtier sait qu’il devra se passer de Renato Sanches et Zeki Celik, blessé lors de cette trêve internationale. Et cette situation pousse l’entraîneur de Lille à piquer une grosse colère, Christophe Galtier rejoignant Thomas Tuchel sur le fait que les cadences imposées cette saison aux footballeurs sont infernales. Les semaines à trois matchs s’enchaînent et les blessures se multiplient sans que les clubs puissent faire quoi que ce soit. Se confiant dans L’Equipe, le technicien du LOSC monte dans les tours et balance ses vérités sur le calendrier concocté cette saison par les instances européennes et mondiales du football.

Christophe Galtier en veut notamment terriblement à l’UEFA. « C'est l'aberration d'un calendrier incroyable. Ceux qui ont fait ce calendrier international ont perdu tout repère de ce qu'est le football de haut niveau. Il y a de la casse de partout, dans toutes les sélections, tous les clubs sont touchés. On a compressé un calendrier et, en plus, on y a rajouté des matches, avec un amical à chaque trêve internationale (...) Les internationaux sortent d'une série de sept rencontres, ils ont trois matches internationaux et, derrière, ils ont dix matches en très peu de semaines... », fulmine l’entraîneur de Lille, qui va cependant devoir s’adapter à ce calendrier revisité par le Covid et que nul ne pourra rectifier. Comme l'a récemment confié Noël Le Graët, certains matchs internationaux vont permettre de remplir les caisses de la Fédération Française du Football.