LOSC : Christophe Galtier à Lille, ça chauffe

Dans : LOSC, Ligue 1.

Toujours à la recherche d’un entraineur en vue de la deuxième partie de saison, le LOSC a besoin d’un taulier capable de tirer le meilleur d’un groupe tout de même bien jeune et pas vraiment expérimenté à lutter pour le maintien. Pourtant, c’est bien la réalité à laquelle les Lillois vont devoir faire face dans les semaines prochaines. Pour cela, le forcing de Christophe Galtier, qui avait déclaré à plusieurs reprises être intéressé par le projet des Dogues, semble payant.

En effet, selon L’Equipe et Yahoo Sport, l’ancien coach des Verts était présent à Lille ce mercredi, dans le but de rencontrer les dirigeants du club nordiste. Des discussions qui pourraient s’intensifier dans les prochains jours, alors que Gérard Lopez a besoin de faire une annonce pour éclaircir un peu la situation dans un club où les supporters sont clairement désabusés devant l’écroulement du projet lancé il y a quasiment un an jour pour jour.