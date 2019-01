LOSC : Champagne à Lille, 14 ME bientôt dans les caisses !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Vainqueur de Sochaux lundi soir (1-0), Lille s’est imposé sans l’un de ses hommes forts du début de saison, à savoir Fodé Ballo-Touré.

Et pour cause, le latéral gauche de 22 ans est tout proche de quitter le club, comme l’a confirmé Christophe Galtier à l’issue de la rencontre. Selon La Voix du Nord, son transfert est même imminent et devrait rapporter entre 13 et 14 ME aux Dogues. Désormais, la question est de savoir dans quel club va signer l’ancien joueur du PSG, arrivé il y a seulement un an et demi, libre de tout contrat.

Ces dernières semaines, le nom de Fado Ballo-Touré était régulièrement associé à Marseille et Monaco. Mais en Allemagne, son profil plaît aussi puisque Mayence et le Borussia Dortmund le suivent également. Du côté de Lille, le jeune Croate Domagoj Bradaric (19 ans) est ciblé pour le remplacer. Problème : son club du Hadjuk Split a déjà refusé une première offre, via son directeur sportif Sasa Bjelanovic. C’est donc un mercato hivernal très mouvementé que risquent de vivre les supporters nordistes dans les prochains jours...