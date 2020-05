LOSC : Luis Campos veut subitement quitter Lille !

Dans : LOSC.

Le mercato estival est encore loin, mais c’est déjà le feu dans plusieurs clubs de Ligue 1. Après l’annonce du départ de Zubizarreta à l’OM, un autre club se prépare à être bouleversé.

Il s’agit de Lille. Perturbé par les rumeurs d’un départ de Christophe Galtier à Marseille ces dernières heures, le club nordiste vient d’apprendre une sale nouvelle ce lundi matin. Et pour cause, RMC Sport affirme sans le moindre doute que Luis Campos, conseiller de Gérard Lopez depuis près de trois ans, veut quitter le club. Selon la radio, l’ancien dirigeant de l’AS Monaco ne digère pas de ne pas avoir été consulté et entendu lors des récents événements liés au club, comme l’arrêt du championnat, les contacts entre Christophe Galtier et l’OM ou encore la stratégie du LOSC pour le prochain mercato.

Une information bien évidemment troublante, au moment où Jacques-Henri Eyraud cherche activement un directeur général du football afin de remplacer Andoni Zubizarreta. Mais toujours selon la radio, il y a peu de chances de voir Luis Campos poser ses valises à Marseille en raison de ses relations très fraîches avec Jacques-Henri Eyraud. Le Portugais à l’incroyable réseau pour recruter des pépites avait pourtant été tout proche de devenir le directeur sportif de l’OM en 2016 après la venue de Frank McCourt, mais l’opération ne s’était pas conclue et le duo Eyraud/McCourt avait opté pour Zubizarreta. Reste maintenant à voir de quoi sera fait l’avenir de Luis Campos, courtisé de longue date par les meilleurs clubs du monde comme Manchester United ou le Real Madrid…