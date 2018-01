LOSC : Cette recrue phare du mercato fait une annonce !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Titulaire lors du premier match de Christophe Galtier à la tête du LOSC face au Mans en Coupe de France ce week-end (2-4), Thiago Maia fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Il faut dire que la semaine dernière, la presse turque était affirmative en annonçant que l’une des recrues phares du mercato estival des Dogues souhaitait déjà partir et « regrettait » d’avoir signé à Lille plutôt qu’au Besiktas Istanbul. Sur son compte Instagram, le milieu de terrain brésilien a tenu à rétablir rapidement la vérité.

« Je voulais m’adresser aux supporters du LOSC pour vous dire que les informations parues à mon sujet sont fausses. Il ne faut pas croire des journalistes qui n’ont rien à diffuser et qui commencent à créer des histoires dans leurs têtes. Je suis fier de porter les couleurs du LOSC et de vivre en France. On continue la progression et l’adaptation ici, pour grandir en puissance avec l’équipe. Les journalistes qui ont parlé sur moi, je vous demande d’arrêter de mentir au public » a lâché l’ancien joueur de Santos, recruté pour 15ME cet été et qui n’a pas encore explosé au LOSC. Pourtant, son association avec Thiago Mendes a de quoi faire rêver certaines écuries de Ligue 1…