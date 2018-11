LOSC : Ce record d'Hazard que Pepe va forcément exploser

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Interrogé au sujet de Nicolas Pépé au Lille OSC, Luis Campos s'est montré dithyrambique à propos de l'attaquant ivoirien, qui va représenter un énorme jackpot pour le projet lillois.

Débarqué à Lille en 2017, contre un chèque de 10 millions d'euros, avec un statut de joueur en devenir, Nicolas Pépé est en train de confirmer tout son potentiel cette saison. Auteur de sept buts et de cinq passes décisives en 11 matchs de championnat sous le maillot des Dogues, le joueur de 23 ans n'en finit plus d'impressionner. Pisté par les plus grands clubs européens, comme le Barça, l'ancien d'Angers n'est pourtant pas à vendre lors du prochain mercato hivernal. C'est en tout cas ce que confirme Luis Campos, qui ne cache pourtant pas que le LOSC envisage de faire une énorme plus-value avec Pépé, après avoir déjà repoussé une offre de 30 millions d'euros de l'OL l'été dernier.

« J'ai eu le plaisir, dans ma carrière, de travailler avec Kylian Mbappé. Je peux aussi dire que j'ai le plaisir de travailler avec Nicolas Pépé. Il a beaucoup progressé dans sa tête, dans la compréhension du jeu. Il a vite compris qu'il a besoin de bons joueurs autour de lui pour être performant, comme tous les grands joueurs. Vendre, ce n'est pas notre priorité. Après, on verra. S'il continue à jouer comme ça, son prix sera extrêmement haut. Plus de 50 ME ? Bien sûr... », a balancé, sur RMC, le conseilleur sportif du président Lopez, qui avoue donc que le LOSC a de grandes chances d'effectuer la plus grosse vente de son histoire avec Pépé, sachant que le transfert record actuel est celui d'Eden Hazard à Chelsea en 2012 (35 millions d'euros).