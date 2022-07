LOSC : Cabella tout proche de signer à Lille

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Libre de tout contrat, Rémy Cabella va continuer sa carrière en Ligue 1. Le joueur devrait signer rapidement avec le LOSC.

A 32 ans, Rémy Cabella n’a pas l’intention de prendre sa retraite, et après une pige de six mois avec Montpellier, le milieu de terrain va continuer à jouer en France. En effet, Mohamed Toubache-Ter indique ce samedi que l’ancien joueur de l’OM et de l’ASSE passe actuellement sa visite médicale à Paris. Si le résultat est positif, et il n’y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas, alors Rémy Cabella va ensuite s’engager avec le club de Lille. De son côté, FootMercato précise qu’un autre club de Ligue 1 était en concurrence avec le LOSC, et que le joueur a refusé une offre venue de Turquie.