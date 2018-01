LOSC : Attaqué, Galtier dénonce les choix de l’ASSE

Dans : LOSC, ASSE, Ligue 1.

C’est certain, la philosophie de Christophe Galtier n’a rien à voir avec celle que Lille a connue avec Marcelo Bielsa en début de saison.

Alors que l’Argentin voulait voir son équipe attaquer pendant 90 minutes, le nouvel entraîneur du LOSC alignera une formation plus équilibrée, voire défensive ? C’est du moins ce que laisse entendre la réputation de l’ancien coach stéphanois. Une image d'entraîneur prudent que le natif de Marseille conteste fermement ! Pour expliquer les difficultés des Verts ces dernières années, Galtier a plutôt mis l’accent sur les choix de l’AS Saint-Etienne au mercato.

« Avec Saint-Etienne, sur les cinq premières saisons, c'est 8e attaque, 6e, 3e, 3e, 5e. Evidemment, on ne retient que ce qui s'est passé sur les deux dernières saisons, en jouant beaucoup, en ayant perdu nos meilleurs atouts offensifs. On n'a sûrement pas été bons - je dis "on" - dans le recrutement, ce qui fait qu'on a été en difficulté sur un plan offensif », a dénoncé le technicien contacté par RMC.

Galtier nargue ses détracteurs

« Mais tout en étant en difficulté sur un plan offensif, on n'a jamais été menacés d'une rétrogradation. Et on a su être européens quatre fois d'affilée, a fièrement rappelé Galtier. C'est pas mal, pour un entraîneur soi-disant "défensif". » Il n’empêche que le spectacle n’était pas toujours au rendez-vous à Geoffroy-Guichard.