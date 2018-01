LOSC : Amadou arrive à Londres, sans savoir où signer

Dans : LOSC, Mercato, Premier League.

C’est le bout de la dernière ligne droite sur le marché des transferts, et Ibrahim Amadou a visiblement très envie de quitter Lille. Le milieu de terrain a en effet pris le train pour rejoindre la capitale anglaise ce mercredi soir, annonce Sky Sports. Le Camerounais n’a toutefois aucune garantie d’être autorisé par le LOSC de signer pour un club, ni quel sera l’heureux élu.

En effet, Crystal Palace et West Ham font le forcing pour convaincre le club nordiste de lâcher Amadou. En attendant, le joueur se tient prêt... et près. Bonne nouvelle pour lui, il n’y a qu’une quinzaine de kilomètres entre les installations de Crystal Palace et de West Ham, ce qui laisse encore une petite chance aux deux clubs.