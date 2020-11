Lille : Renato Sanches c'est de la bombe, Pierre Ménès s'enflamme

Dans : LOSC.

Jeudi soir, Lille a sauvé l’honneur du football français en réalisant un match mémorable sur la pelouse de l’AC Milan en Ligue Europa.

La formation de Christophe Galtier a réalisé un authentique exploit en l’emportant à San Siro (3-0). Au lendemain de ce succès mérité des Dogues, certaines prestations individuelles sont encore dans toutes les têtes. Sur son blog, Pierre Ménès est justement revenu sur les joueurs au-dessus du lot au sein de cette équipe lilloise selon lui. Bien évidemment, le journaliste de Canal + a souligné la prestation XXL de Yazici. Mais pour le chroniqueur du CFC, la performance de Renato Sanches mérite également une pluie de compliments après cette victoire contre le Milan AC de Zlatan Ibrahimovic.

« Par moments, cette équipe du Milan leader de Serie A s’est fait ridiculiser par des Nordistes qui ont montré tout ce qui manque aux clubs français : de l’organisation, du pressing, un milieu de terrain porté vers l’avant - le meilleur de Ligue 1 et de loin - et un joueur de classe mondiale. Car Renato Sanches a livré une prestation XXL, tant au niveau du rendement défensif que dans le jeu vers l’avant. Il est peut-être un peu gourmand avec la balle, mais on ne va quand même pas lui reprocher de faire le spectacle. Et puis il y a l’homme de ce début de campagne européenne lilloise, le Turc Yazici, acheté 20 millions l’an passé. On se demandait pourquoi, on ne se pose plus la question après ce deuxième triplé en trois matchs de Ligue Europa » a commenté Pierre Ménès, totalement emballé par cette équipe lilloise. Il y a de quoi l’être, dans la mesure où les Dogues comptent sept points en trois matchs à l’issue de la phase aller de la Ligue Europa.