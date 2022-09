Lille prête Yusuf Yazici à Trabzonspor

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Si le mercato est fini en France, il est encore ouvert quelques jours en Turquie. C'est dans ce cadre que le LOSC a officialisé ce lundi soir le prêt de Yusuf Yazici à Trabzonspor.

« Le LOSC confirme le prêt de Yusuf Yazıcı à Trabzonspor. Le milieu de terrain international turc (25 ans) poursuivra la saison 2022-2023 dans son club formateur, qu’il retrouve, trois ans après l’avoir quitté. Recruté par le LOSC en août 2019 à Trabzonspor, Yusuf Yazıcı a réalisé un premier exercice 2019-2020 prometteur sous le maillot lillois, malheureusement interrompu par une blessure sérieuse en décembre 2019, avant que la saison entière ne soit stoppée quelques mois plus tard en raison de la pandémie. En 2020-2021, le gaucher a contribué à la conquête du titre de champion de France du LOSC. Il fut aussi auteur de performances remarquées en Europa League, réalisant notamment deux triplés à Prague (1-4, 22/10/20), puis à Milan (0-3, 05/11/20, 0-3). Après un prêt au CSKA Moscou (Russie) entre janvier et juin 2022, "YY" a participé au début de saison des Dogues cette saison. À aujourd’hui 25 ans, Yusuf Yazıcı s’apprête à retrouver son club formateur dans un championnat qu’il connaît parfaitement et où il a brillé. Le LOSC souhaite une excellente saison à celui qui a porté le maillot lillois à 93 reprises toutes compétitions confondues », rappelle le club de Lille.