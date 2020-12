Lille : Liverpool et l’Inter veulent Renato Sanches, rien que ça

Dans : LOSC.

Auteur d’une première partie de saison phénoménale, Renato Sanches attire l’attention des plus grands clubs européens au mercato.

Au vu des difficultés financières du LOSC, il n’est pas certain que le nouveau président Olivier Létang s’oppose au transfert de l’international portugais en cas de grosse proposition cet hiver. Et s’il n’est pas encore question d’offre officielle, il est bien possible que Renato Sanches fasse l’objet d’un deal d’envergure dans les semaines à venir. En effet, la Gazzetta dello Sport rapporte dans son édition du jour que l’ancienne pépite portugaise du Benfica Lisbonne et du Bayern Munich suscite l’attention d’Antonio Conte, le coach de l’Inter Milan. A ce poste, l’ex-sélectionneur de l’Italie vise également Leandro Paredes et pour l’heure, difficile de savoir qui est la priorité absolue de Conte.

Un autre géant d’Europe est sur les rangs et pour le coup, le dossier serait plus avancé à en croire les informations cette fois de Tutto Mercato Web. Le média croit savoir que les discussions vont bon train entre Lille et Liverpool au sujet d’un possible transfert de Renato Sanches. Le Portugais, visé en cas de départ de Georginio Wijnaldum, fait l’objet d’un accord à hauteur de 20 ME entre les deux clubs selon le média italien. Reste maintenant à voir si ces informations venues principalement d’Italie se confirmeront en France et au Portugal, deux pays dont les médias sont généralement bien rencardés sur le milieu de terrain du LOSC. Du côté de Christophe Galtier, on imagine toute la frustration en cas de départ d’un joueur ayant pris une autre dimension depuis un an dans le Nord…