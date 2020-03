Lille : Le coronavirus change les plans du LOSC contre l’OL

Dans : LOSC.

Afin d’éviter la propagation du coronavirus, les clubs de Ligue 1 s’adaptent aux nouvelles consignes. Les staffs médicaux demandent notamment aux joueurs de ne plus se serrer la main et de ne plus se faire la bise. Mais ce n’est pas tout. L’épidémie empêchera également Lille de fermer le toit du Stade Pierre-Mauroy dimanche contre l’Olympique Lyonnais.

« Je suis informé au quotidien par le club des dispositions qui pourraient être prises, a confié l’entraîneur Christophe Galtier. Exemple concret, quand il pleut, nous fermons le toit du stade pour nous protéger des intempéries. Dimanche, nous aurons l'obligation qu'il soit ouvert par rapport à la propagation du virus. On doit se plier à cette décision. » En effet, les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu confiné sont interdits. Et sans surprise, une affluence largement supérieure est attendue pour la principale affiche de la 28e journée de Ligue 1.