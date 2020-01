Lille : Galtier pris en flag, le LOSC dépose le recours de la honte

Dans : LOSC.

Entendu par les journalistes alors qu’il méprisait certaines équipes de Ligue 1, Christophe Galtier a dû présenter ses excuses. Mais le LOSC estime que son entraîneur n’est pas forcément en tort.

On peut comprendre la colère de Christophe Galtier. De nouveau à la lutte pour le podium de Ligue 1, Lille semblait en mesure d’ajouter trois points à son compteur lors de son déplacement à Dijon dimanche dernier. D’autant que les Dogues ont longtemps joué en supériorité numérique. Cela n’a pas empêché la victoire de courageux Dijonnais (1-0), d’où l’énorme coup de gueule de l’entraîneur lillois face à ses hommes. « On perd contre des équipes de peintres, Amiens, Reims, Toulouse ! », avait lâché le technicien après la rencontre, dans un vestiaire collé à la salle de presse du Stade Gaston-Gérard, et dont les murs sont plutôt fins.

Résultat, les journalistes ont tout entendu et le coach du LOSC a dû présenter ses excuses. On pensait l’affaire terminée, sauf que Lille ne compte pas en rester là. En effet, Le Bien Public révèle que le club nordiste a déposé un recours auprès de la Ligue de Football Professionnel pour que le vestiaire visiteur de Dijon soit mieux insonorisé. Avec cette démarche, Lille et son coach passeraient presque pour de mauvais perdants… Mais il est vrai qu’un entraîneur et son groupe ont le droit de réclamer une certaine intimité dans le vestiaire, surtout par rapport aux médias.