Lille : Galtier, Eriksson… Le LOSC veut du lourd pour l’après-Bielsa

Dans : LOSC, Ligue 1.

Après l’annonce de la suspension de Marcelo Bielsa, Lille a l’intention de licencier son entraîneur pour faute grave.

Ainsi, le club nordiste éviterait de payer une indemnité de départ. En attendant, le LOSC n’est pas autorisé à engager un technicien extérieur pendant la procédure. L’actuel 19e de Ligue 1 tentera donc de trouver son prochain coach dans la plus grande discrétion... Mais cela n’empêche pas la publication de quelques informations. En Espagne par exemple, le nom de Javier Gracia est associé à Lille.

L’Espagnol, passé par le Rubin Kazan et Malaga, serait proche de Marc Ingla, le directeur général du LOSC. Autre piste étudiée, selon RTL cette fois, celle menant à Christophe Galtier. On le sait, l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne est ouvert aux propositions, y compris en L1. Mais le club de Gérard Lopez peut aussi piocher parmi les candidatures spontanées, à l’image de l’expérimenté Sven-Göran Eriksson, qui a notamment entraîné la Lazio Rome et Manchester City. Un autre grand nom pourrait donc succéder à Bielsa chez les Dogues.