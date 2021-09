Lille félicité pour son nul, Jérôme Rothen en colère

Dans : LOSC.

Par Guillaume Conte

Premier de cordée chez les clubs français en Coupe d’Europe, Lille s’est contenté d’un nul 0-0 contre Wolfsburg ce mardi soir.

Un résultat décevant tant les Nordistes ont dominé sans trouver la faille. Les Allemands ont passé leur match acculés devant leur but, et l’attaque des champions de France n’a pas trouvé la faille, malgré beaucoup d’envie, et aussi pas mal de malchance ou de décisions arbitrales contraires. Les clubs français ont toujours autant de mal à gagner en Coupe d’Europe quand ce n’est pas le PSG, et pour Jérome Rothen, ce n’est pas étonnant. Quand l’animateur de « Rothen s’enflamme » voit les critiques positives sur le match des Dogues, il estime que le LOSC ne devrait pas être épargné autant alors que le résultat est très mauvais.

🗣💬 "On ne va quand même pas crier au miracle après avoir vu ça, c'était le strict minimum. Faire nul contre Wolfsburg, c'est un résultat de merde !"@RothenJerome s'insurge des louanges envers le LOSC en C1 et estime que le champion de France a fauté en ne gagnant pas. pic.twitter.com/Xjw7IvjV2P — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 15, 2021

« Le plus important c’est le résultat, et Lille n’a pas gagné. Bien sûr que le contenu, il y avait des choses intéressantes. L’état d’esprit, l’engagement, c’est bien, mais on ne va quand même pas crier au miracle quand on voit ces choses là en Ligue des Champions. Lille, ils sont habitués à jouer des Coupes d’Europe. C’est le strict minimum, c’est normal. Mais toutes les louanges sur Lille comme quoi ils ont bougé une équipe qui est leader de Bundesliga, il faut y aller mollo. C’est Wolfsburg, c’est pas une grande équipe d’Allemagne. Quand je vois l’effectif de Wolfsburg, je ne suis pas sûr qu’il soit supérieur à l’effectif lillois, bien au contraire. On parle du champion de France, bordel. On ne devient pas champion de France par miracle. Cela marque les esprits, il y a de vraies compétences. Comment on peut ne pas les critiquer, il manquait des choses, que certains joueurs se subliment. Je suis déçu de l’apport des latéraux, de Ikone, de Burak, qui doit être un tueur. On ne peut pas être dans l’auto-satisfaction, non c’est pas un bon match, c’est un résultat de merde », a carrément balancé un Jérôme Rothen qui estime que la campagne européenne des tricolores part sur une mauvaise note.