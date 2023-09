Lille entame bien sa campagne européenne

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Ligue Europa

Stade Pierre-Mauroy

Le Lille OSC bat le NK Olimpija Ljubljana 2-0

Buts pour le LOSC : David (43e, sp), Yazici (90e+4)

Entrée réussie pour le LOSC. Ce mercredi en fin d’après-midi, Lille a dominé les Slovènes de Ljubljana (2-0) pour son premier match dans la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence. Un succès satisfaisant même si les Lillois auraient pu s’offrir un écart plus important. Avant son but inscrit sur penalty à la 43e minute, David avait manqué de nombreuses occasions franches, à commencer par ses deux têtes non cadrées alors qu’il était idéalement placé. Les Dogues, moins dominateurs, et habitués à perdre des points en fin de match, ont tremblé dans les dernières minutes jusqu’au but de Yazici (90e+4).