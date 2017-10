Lille : Bielsa se demande ce qu'il fait encore au LOSC

Dans : LOSC, Ligue 1.

Avec une seule victoire en huit journées de championnat, Lille réalise un début de saison catastrophique malgré ses énormes investissements.

Très actif pendant le mercato estival, dans le sens des départs et des arrivées, le club nordiste a mis son projet entre les mains de l’entraîneur Marcelo Bielsa. Compte tenu de la réputation de l’Argentin, on s’attendait à du spectacle et à de bons résultats, à l’image de la victoire face à Nantes (3-0) lors de la 1ère journée. Mais depuis, force est de constater que la méthode d’El Loco ne fonctionne pas chez l’actuel 16e de Ligue 1. A tel point que le technicien s’attendait à se retrouver au chômage.

« Il y a eu suffisamment d’événements qui auraient pu amener le club ou les joueurs à remettre en question la confiance qu’ils avaient en moi. Pour l’instant, mon travail a été suffisamment négatif pour que cette confiance disparaisse et ça aurait été justifié, a avoué l’ancien coach de l’Olympique de Marseille. Et si ça arrive, je prendrais cela comme une difficulté de plus à surmonter, une difficulté qui s’ajouterait à celles que l’on affronte en ce moment. Et ma détermination resterait la même. » Même s’il affirme qu’une démission n’est pas envisageable, Bielsa partirait sûrement avant d’être poussé vers la sortie.