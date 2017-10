Lille : Bielsa, Lopez… Les abonnés dénoncent une arnaque

Dans : LOSC, Ligue 1.

Futurs adversaires dimanche soir au Stade Pierre-Mauroy, Lille et l’Olympique de Marseille ont suivi des trajectoires opposées ces derniers mois.

Alors qu’on lui prédisait une saison compliquée après son mercato jugé décevant, le club phocéen réalise un début d’exercice plutôt convaincant. En revanche, le LOSC ne parvient pas à sortir de la crise malgré les énormes investissements du propriétaire Gérard Lopez. De quoi provoquer la colère des supporters lillois qui s’attendaient à d’autres performances de la part des Dogues, notamment grâce à la nomination de l’entraîneur Marcelo Bielsa. Résultat, certains fans se sentent arnaqués et tentent même de vendre leurs abonnements.

« On est dépité, car le rachat du club et l'arrivée de Bielsa avaient apporté beaucoup d'enthousiasme, et ce n'est pas du tout ce que l'on attendait, a témoigné le responsable du site PlaneteLille.com, Sébastien Messin, pour Le Phocéen. D'ailleurs, beaucoup de supporters cherchent à revendre leurs abonnements. On est déçu et on cherche à qui est la faute. Les joueurs ? Lopez ? Campos (le directeur sportif) ? On ne sait pas. »

Le LOSC fait fuir ses fans

Il ne faudra donc pas s’attendre à une grosse affluence contre l’OM. « Honnêtement, je ne pense pas. Les ultras seront là, bien sûr, pour mettre l'ambiance face aux supporters marseillais et mettre la pression. Mais pour nous, l'essentiel est d'enfin marquer et gagner pour nous rassurer. Mais le stade ne sera pas plein », a prévenu le supporter du LOSC, qui attend désespérément le réveil de ses idoles.