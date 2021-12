Le LOSC scotche totalement le Real Madrid

Dans : LOSC.

Guillaume Conte

Lille a des ambitions élevées sur le marché des transferts, au point de draguer Eden Hazard, le joueur à 100 millions d'euros du Real Madrid.

Acheté pour 100 millions d’euros à Chelsea en 2019, Eden Hazard était clairement un caprice de Florentino Pérez, qui voulait depuis longtemps se payer l’international belge, intenable pendant la Coupe du monde 2018 et avec le club anglais. Seulement, le meneur de jeu n’a jamais pu trouver ses marques au Real Madrid, subissant une arrivée clairement en surpoids puis une succession de blessures obligeant le club merengue à se passer de lui un long moment. Désormais, Eden Hazard ne fait clairement plus partie des atouts offensifs d’un Real qui cherche à s’en débarrasser. Plus pour vider un peu la masse salariale à l’image d’un Gareth Bale, que pour récupérer une grosse somme d’argent. Un retour en Premier League, du coté de Newcastle, qui serait capable de mettre 50 millions d’euros sur la table est régulièrement évoqué. Mais en parlant de retour, Eden Hazard a éveillé l’intérêt de son ancien club, le LOSC. Son président Olivier Letang a étonné tout le monde en répondant favorablement à la rumeur d’un come-back du Diable Rouge.

Letang prêt à aller le chercher en Espagne

« Un retour de Hazard à Lille ? Ce n'est pas impossible. Je me rendrai en Espagne si nécessaire. Cela pourrait apparaître comme quelque chose d'impossible. Évidemment, Hazard est un joueur incroyable avec beaucoup de qualité. Maintenant, c'est un joueur du Real Madrid et il est sous contrat avec le Real Madrid », a livré le président lillois sur La Chaine L’Equipe. Une annonce qui démontre en tout cas que le LOSC a des ambitions sur le marché des transferts, et même si les finances ne sont pas vraiment dans le vert, la perspective de grosses ventes, les bons résultats avec le titre de champion de France et la qualification pour la phase finale de la Ligue des Champions, donnent visiblement des idées à ses dirigeants.

Néanmoins, pour la presse anglaise, le LOSC n’a pas vraiment les moyens de s’offrir un tel joueur, même sur le déclin. Une signature à Newcastle, et même un retour à Chelsea, est beaucoup plus crédible affirme The Mirror. Surtout que le Real Madrid a été surpris par cette déclaration en provenance de Lille. La Maison Blanche se verrait aussi plutôt négocier avec des formations anglaises, aux finances plus avantageuses. Olivier Letang aura beau aller personnellement en Espagne chercher Eden Hazard, cela risque d’être insuffisant.