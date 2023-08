Le LOSC passe dans la souffrance

Dans : LOSC.

Par Guillaume Conte

Pendant longtemps en grande difficulté, Lille a fini par arracher le match nul en prolongation et se qualifier pour la phase de poule de la Conférence League contre Rijeka (1-1).

Après sa victoire 2-1 à la 89e minute lors du match aller, Lille a encore tremblé jusqu’au bout avant de gagner sa place dans la phase de poule de Conférence League. Pendant longtemps, Rijeka a nettement dominé les débats, puisque Lucas Chevalier a multiplié les parades pour garder son équipe dans le match. Logiquement Smolcic ouvrait le score pour les locaux, et le 4e du dernier championnat de Croatie se procuraient même des occasions de 2-0.

OUIIII JONATHAN DAVID !! Ismaily frappe sur le poteau, mais le ballon revient sur David qui conclut dans le but vide 🔥



10 minutes à tenir pour cette qualification !#HNKRLOSC 1-1 | 108' pic.twitter.com/Joj4lbiUBu — LOSC (@losclive) August 31, 2023

Finalement, les débats s’équilibraient, et Lille se voyait refuser une égalisation pour un hors-jeu au millimètre. En prolongation, cela sentait forcément le KO mais les Nordistes étaient au-dessus physiquement et finissaient par faire la différence avec un but de David, qui avait bien suivi un tir d’Ismaily sur le poteau (1-1, 108e). Un but qui suffisait au bonheur du LOSC, qui sera bien au tirage au sort des poules ce vendredi, même si la prestation d’ensemble des joueurs de Paulo Fonseca restera comme très inquiétante après les deux matchs.