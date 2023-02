La Ligue 1 et ses arbitres, Lille n’en revient pas

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Pour sa première saison à Lille, Paulo Fonseca se dit agréablement surpris par la Ligue 1. L’entraîneur du LOSC découvre un championnat compétitif avec des arbitres qu’il juge de qualité.

On ne compte plus le nombre de coups de gueule sur l’arbitrage cette saison en Ligue 1. Au début du mois, après son match nul à Brest (1-1), le Racing Club de Lens avait même publié un montage vidéo sur Twitter pour se plaindre avec humour des décisions prises. Autant dire que les acteurs satisfaits des arbitres sont rares. Du côté de Lille, l’entraîneur Paulo Fonseca en fait partie. Le Portugais a en effet cité les officiels parmi les bonnes surprises de notre championnat.

𝙇𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙞𝙡' 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙑𝘼𝙍 𝙤𝙪𝙗𝙡𝙞𝙚́𝙚 📺🎶



(malheureusement déjà dans les bacs...)#SB29RCL #VAR pic.twitter.com/aE8zeXyeWU — Racing Club de Lens (@RCLens) February 6, 2023

« Ce qui m'a le plus surpris depuis mon arrivée ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses… D’abord, je dois dire que je suis très agréablement surpris, a commenté l’ancien coach de la Roma interrogé par RMC. Par la qualité du jeu, son ouverture, le jeu est ouvert tactiquement. Ensuite, il y a une grande incertitude au niveau des résultats; il y a beaucoup, beaucoup de bons joueurs dans ce championnat, avec l’éclosion de beaucoup de jeunes. »

« Et j’aime beaucoup les stades, les ambiances dans les stades, la façon dont les gens vivent les matchs, a ajouté Paulo Fonseca. Et puis il y a une chose dont on n’a jamais parlé et qui m’a plu, c’est l’arbitrage. La qualité et le niveau des arbitres en France a été une surprise très agréable. » L’entraîneur du LOSC a pourtant constaté les nombreuses critiques de ses homologues. D’ailleurs, le technicien estime que les Français na valorisent pas suffisamment la Ligue 1.

La L1 sous-cotée

« Une mauvaise surprise ? La seule chose que je pense c’est que les gens, ici, n’ont pas la notion de la réelle valeur de ce championnat et ce que qu’il pourrait être, a ajouté le coach des Dogues. On devrait peut-être plus valoriser le championnat français qui, selon moi, a la qualité et les conditions pour être l’une des meilleures ligues d’Europe. Elle l’est déjà mais si elle était valorisée de la meilleure des façons, elle pourrait facilement concurrencer celles qui sont considérées comme les meilleures ligues d’Europe. Je n’ai aucun doute là-dessus. » Finalement, la Ligue des Talents porte bien son nom.