Ben Arfa arrive à Lille, signature sous 24h

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Le dossier Hatem Ben Arfa accélère du côté de Lille où le joueur formé à Lyon est attendu d'ici les prochaines 24 heures pour le plus grand bonheur de Jocelyn Gouvennec.

Le LOSC se déplace ce dimanche soir au Vélodrome pour y défier une équipe de l’OM très performante depuis le début de l’année 2022, et pour Lille il serait utile de ramener quelque chose de son voyage à Marseille afin de ne pas décrocher définitivement de la course au podium de la Ligue 1. En attendant, dans les coulisses du Domaine de Luchin on s’agite alors que l’on a désormais atteint la moitié du mercato d’hiver. Tandis que Yusuf Yazici se rapproche de plus en plus du CSKA Moscou, où il devrait être prêté jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat fixée, selon L’Equipe, à 12 millions d’euros, le champion de France en titre a déjà trouvé le remplaçant de son meneur de jeu international turc. Ce n’est pas un secret, Olivier Létang a choisi Hatem Ben Arfa, libre depuis son départ de Bordeaux, pour succéder à Yazici.

Ben Arfa a passé sa visite médicale à Paris

Dans l’attente du transfert imminent du milieu de terrain turc, qui doit encore passer sa visite médicale, Lille a déjà fait passer la sienne à Ben Arfa ce week-end, et le joueur de 34 ans est désormais attendu lundi dans le Nord afin de signer le contrat qui le liera avec le LOSC. Interrogé sur cette probable venue d’Hatem Ben Arfa au LOSC, Jocelyn Gourvennec a validé ce choix fait avec ses dirigeants. « Hatem rentre forcément dans le cadre d’un renforcement de notre effectif, c’est un joueur expérimenté et il est capable de faire des différences incroyables. Il peut nous amener de la justesse, de la précision et de l’efficacité », a confié l’entraîneur lillois avant le match à Marseille…et la signature d’Hatem Ben Arfa qui va retrouver la Ligue 1 dans ce qui pourrait être son dernier gros contrat.