Mbappé arrive, déjà un record incroyable à Caen

Dans : SMC.

Par Adrien Guyot

Le SM Caen est l’un des clubs les plus populaires de Ligue 2. Équipe expérimentée de deuxième division, la formation normande va pouvoir compter sur le soutien indéfectible de ses supporters.

La semaine a été chargée du côté du Stade Malherbe de Caen. Le club normand a vu la star du football français Kylian Mbappé devenir son actionnaire majoritaire. Les grandes manœuvres ont commencé et Caen a fait de Zoumana Camara sa priorité en tant qu’entraîneur à la place de Nicolas Seube. En attendant le début du championnat qui a lieu dans deux semaines avec la réception du Paris FC, le SMC peut compter sur le soutien toujours plus grandissant de ses supporters. En effet, comme le rapporte Ouest-France ces dernières heures, les Malherbistes ont enregistré leur record en nombre d’abonnés. A l’heure actuelle, plus de 10.000 personnes ont obtenu leur abonnement pour remplir le Stade Michel d’Ornano, battant déjà le score de l’an dernier (9.225). Un engouement croissant pour une équipe dont les ambitions ont toujours été de rallier la Ligue 1 depuis leur dernière relégation en 2019.

Un engouement à Caen, l’objectif du club atteint

𝟭𝟬 𝟬𝟬𝟬 à la 🏡



Pour la première fois, le @SMCaen dépasse cette barre symbolique en @Ligue2BKT. On continue ❤️💙 #SMCaen #TeamSMC — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) August 1, 2024

D’après le média local, le SM Caen a réussi l’objectif qu’il avait fixé, à savoir d’avoir au moins une moitié de stade constituée uniquement d’abonnés. Pour autant, la situation sportive n’est pas au beau fixe, entre les incertitudes concernant l’identité du futur entraîneur et une préparation qui ne donne pas satisfaction (trois défaites en trois matchs contre Nantes, Annecy et Le Mans). Mais l’optimisme est malgré tout de rigueur puisque les supporters seront présents en nombre tout au long de la saison pour garnir le stade durant les rencontres à domicile. Le premier rendez-vous sera la réception de l’équipe francilienne à la mi-août, ce qui sera l’occasion pour les fidèles fans de Caen d’en savoir un peu plus sur les réelles ambitions de leur club de cœur durant cette saison 2024/2025, avec un pic d’abonnés qui n’avait jamais été atteint dans l’histoire du SM Caen. L’effet Kylian Mbappé se fait déjà ressentir en Normandie.