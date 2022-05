Thierry Henry fait une sale blague sur Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Les Girondins de Bordeaux ont dit adieu à la Ligue 1 samedi soir après une saison catastrophique finie en 20e et dernière position. Un fiasco total qui en incombe d'abord aux joueurs selon Thierry Henry, lequel a ironisé sur les dernières frasques des Girondins.

Qui aurait pu croire, il y a seulement quelques années que les Girondins de Bordeaux tomberaient aussi bas. Le sextuple champion de France, encore sacré en 2009, a quitté la Ligue 1 samedi soir après une saison de tous les records...dans le mauvais sens. 20e et dernier, Bordeaux n'a collecté que 31 points et surtout encaissé 91 buts en 38 matches. Un vrai fiasco sportif dans les grandes largeurs pour ce grand club historique du football français. Alors que la sanction semblait inévitable depuis deux-trois ans, le destin bordelais aurait-il pu être différent ?

Henry pointe le sérieux des joueurs bordelais

Pour Thierry Henry, cela ne fait pas de doute. La responsabilité des joueurs de David Guion est engagée dans la déroute sportive. Le meilleur buteur de l'Equipe de France, aujourd'hui consultant pour Amazon, est revenu sur la saison des Girondins chez le diffuseur du championnat samedi soir. Avec ironie, il est revenu sur l'épisode du five, se demandant s'il ne fallait pas compter en Ligue 1 les buts marqués par les Girondins hors des terrains officiels.

C'est officiel, les Girondins évolueront l'an prochain en @Ligue2BKT.

Nous tenons à remercier les amoureux des Marine et Blanc pour leur soutien et espérons vivre ensemble des jours meilleurs prochainement. 🔵⚪ pic.twitter.com/0qbG8vWbLv — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) May 21, 2022

« Si l’ambition sur ce dernier match était de retrouver de la dignité après tout ce qu’il s’est passé cette saison ? Franchement, je ne sais pas. Retrouver de la dignité sur une rencontre. Je comprends le discours de David Guion avant le match, c’était d’ailleurs tout à son honneur qu’il ne parle pas de certains joueurs, et qu’il ne les mette pas en avant. Il garde quelque part son esprit de coach. Mais franchement, il y a des joueurs qui n’ont pas toujours tiré dans le même sens que lui aussi, donc à un moment donné, il faut le souligner. Peut-être que s’ils avaient mis les buts du Five, ça aurait changé la donne au niveau du goal-average. Ne pas être bon, je peux le comprendre. Ça m’est aussi arrivé, de rater des matches, jouer une descente, jouer une montée, peu importe. Mais de ne pas tout mettre de ton côté pour être bon, ça, pour moi, c’est inacceptable », a t-il développé. Une attaque tranchante qui oublie un autre point, les erreurs de la direction qui pourraient précipiter Bordeaux bien plus bas que la Ligue 2.