Officiel : Bordeaux convoque 3 joueurs pour un entretien disciplinaire !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Suite à la défaite contre Caen au Matmut Atlantique (0-2), les dirigeants des Girondins de Bordeaux s’agitent dans tous les sens. Tandis que le départ de Jocelyn Gourvennec semble acté, les dirigeants ont décidé de convoquer Malcom, Otavio et Cafu pour un « entretien disciplinaire », suite à la vidéo pourtant pas bien méchante publiée par les Brésiliens du club au scapulaire sur les réseaux sociaux.

Communiqué des Girondins de Bordeaux :

« Le FC Girondins de Bordeaux convoque trois joueurs pour un entretien disciplinaire.

Le club condamne fermement la vidéo publiée mardi soir sur les réseaux sociaux à la sortie du Matmut ATLANTIQUE par les proches de Cafu, Malcom et Otavio.

Face à ce manque de maturité, de solidarité et de respect envers l’institution et toutes ses composantes, le FC Girondins de Bordeaux convoquera les trois joueurs cités dans les plus brefs délais, pour un entretien disciplinaire ».