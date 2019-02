Officiel : Benoit Trémoulinas obligé de prendre sa retraite

Dans : Bordeaux, Equipe de France, ASSE.

Ancien défenseur formé aux Girondins de Bordeaux, pour qui il a porté le maillot pendant 10 saisons avec les jeunes puis les professionnels, Benoit Trémoulinas a décidé de mettre un terme à sa carrière à 33 ans. L’arrière gauche était handicapé depuis longtemps par des problèmes physiques au genou qui l’empêchaient de retrouver un club après la fin de son contrat à Séville, en 2017. Passé par le Dynamo Kiev et par Saint-Etienne, l’international français aux cinq sélections a annoncé sa décision par le biais d’un communiqué où il a surtout remercié ses formateurs et ses proches, ainsi que les clubs par lesquels il est passé pendant sa carrière.

« J'ai tout donné, tout tenté. Mais après trois interventions chirurgicales sur mon genou en 2 ans et demi, mon état physique ne me permet plus de poursuivre ma carrière de footballeur (...) Grâce au monde du football j'ai pu nouer de grandes amitiés. Celles-ci perdurent malgré l'éloignement de chacun. J'ai pu vivre de grand moments footballistiques, des victoires, des titres, des finales, des défaites... qui m'ont fait grandir en tant que joueur et en tant qu'homme. J'éprouve une grande fierté d'avoir gagné tous les titres nationaux avec mon club formateur et de coeur, le FCGB puis le FC Séville avec la victoire de deux Ligues Europa sous la direction d'Unai Emery », a notamment expliqué un Benoit Trémoulinas qui gardera l’image d’un défenseur propre et très porté vers l’offensive.