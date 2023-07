Mathieu Valbuena à Bordeaux, l’énorme appel du pied

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Libre depuis son départ de l’Olympiakos à la fin de son contrat, Mathieu Valbuena n’entend pas raccrocher les crampons du haut de ses 38 ans.

Après quatre années en Grèce, Mathieu Valbuena a dit adieu à l’Olympiakos. En fin de contrat, l’international français a pris la décision de ne pas prolonger, conscient que le club souhaitait rajeunir l’effectif. L’ancien milieu de terrain de l’OL et de l’OM est à la recherche d’un nouveau projet car du haut de ses 38 ans, il n’a absolument pas l’intention de prendre sa retraite.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mathieu Valbuena (@mv28_officiel)

Sur l’antenne de RMC, Mathieu Valbuena a fait part de son désir de poursuivre sa carrière à l’étranger… ou en France. S’il ne fait pas d’un retour dans l’Hexagone une obsession, « Petit Vélo » ne cache pas qu’un come-back dans son pays pourrait le tenter. Un grand retour aux Girondins de Bordeaux, où il n’avait pas été conservé au centre de formation au début de sa carrière, serait un beau signe du destin et Mathieu Valbuena y serait favorable bien que le club au scapulaire évolue au deuxième échelon.

Mathieu Valbuena ouvre la porte à Bordeaux

« J'ai fait quatre ans en Grèce, j'y ai gagné beaucoup de trophées. L'année dernière a été plus difficile, avec quatre coachs différents en une saison. Les derniers, Michel et José Anigo, voulaient rajeunir l'effectif. Je me sens bien dans ma tête et dans mon corps. Ma priorité n'est pas de rester en Grèce. La France ? Pas forcément, mais ça dépendra. On verra. Je veux un projet où je prendrai du plaisir à jouer, à aider les jeunes et à inculquer des valeurs de travail. Bordeaux, c'est sûr que ce serait la belle histoire. Ce serait le seul club en Ligue 2 qui serait intéressant pour moi » a fait savoir Mathieu Valbuena, plus que jamais ouvert à un retour en France et qui se verrait bien terminer sa carrière à Bordeaux. Nul doute que pour les Girondins, un tel renfort en Ligue 2 serait le bienvenu. Reste maintenant à voir si Gérard Lopez répondra au bel appel du pied de Mathieu Valbuena d’ici la fin du mercato.