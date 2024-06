La DNCG complice de Lopez, scandale à Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Malgré une situation financière jugée affolante, Bordeaux a obtenu un sursis de la DNCG. Une clémence qui ne passe pas au vu du passif de Gérard Lopez mais aussi de la sévérité de l'instance au même moment vis-à-vis de l'AC Ajaccio.

C'est un quasi sans faute pour Gérard Lopez avec les Girondins de Bordeaux. L'hispano-luxembourgeois n'a pas encore connu de sanctions lourdes de la DNCG concernant les comptes du club girondin. Un exploit majeur alors qu'on annonce plus de 30 millions d'euros manquants pour Bordeaux. Passé devant la DNCG cette semaine, Gérard Lopez a obtenu un sursis dans l'attente de documents complémentaires. Le propriétaire des Girondins annonce un accord imminent pour l'arrivée d'un nouvel investisseur dans le capital du club. Une situation qui irrite l'ancien milieu Julian Palmieri.

Palmieri s'interroge sur la crédibilité de la DNCG

Passé par Lille, Metz et surtout Bastia, Palmieri est resté viscéralement attaché au football corse. Il n'apprécie pas de voir Gérard Lopez s'en sortir encore avec des promesses tandis que l'AC Ajaccio a échoué devant la DNCG. En raison d'un budget insuffisant, le club corse a été provisoirement relégué en National. Julian Palmieri dénonce un deux poids deux mesures dans le football français. Il ne comprend pas que la DNCG puisse encore faire confiance en Gérard Lopez au vu de sa gestion opaque des Girondins de Bordeaux.

Oh la DNCG arrêtez un peu de prendre les gens pour des cons ! https://t.co/NZFPMXLJho — 𝐉𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐥𝐦𝐢𝐞𝐫𝐢 (@jpalmieri_15) June 27, 2024

« Oh la DNCG, arrêtez un peu de prendre les gens pour des cons ! Ajaccio a trouvé (les fonds). Lopez a trouvé… du vent et des promesses. Ils lui ont laissé cette saison soi-disant pour se refaire et là ça continue. Les Girondins sont un vrai club de foot, ils ne devraient pas être gérés par ce mec […] Partout où il est passé, il s’est planté dans tous les sports qu’il a fait. Lui il dit, et toi tu gobes… Il a tellement mis d’argent que tu as encore un trou de plusieurs dizaines de millions d’euros », a t-il lâché dans plusieurs posts séparés sur X. A voir désormais si Gérard Lopez a effectivement trouvé les 30 millions d'euros manquants aux Girondins. Dans le cas contraire, ce sera la chute de Bordeaux ou un immense scandale dans le football français en prévision.