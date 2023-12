L2 ‍: Bordeaux encore ridicule, les supporters sont à bout

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Les Girondins de Bordeaux ont subi une 8e défaite en 17 matchs cette saison à Quevilly-Rouen 3-2. Les Bordelais sont 17es et relégables. De quoi excéder les supporters. Gérard Lopez est sur le banc des accusés avec le gardien Straczek.

Il existe plus désespéré qu'un supporter lyonnais en France : un supporter des Girondins de Bordeaux. Au lieu de lutter pour la remontée en Ligue 1, vitale financièrement pour le club, Bordeaux est en fond de classement. Battus 3-2 à QRM après avoir été menés 3-0, les Girondins sont tombés dans la zone rouge. Les supporters sont excédés et l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Les joueurs sont visés par les critiques et surtout le gardien polonais Strasczek, auteur d'une nouvelle boulette ce soir (son dégagement a été contré par Soumano sur le premier but de QRM). « Je demande le licenciement de Straczek dés demain. Il est pire que Poussin c'est le gardien le plus nul de l'histoire des Girondins de Bordeaux », pouvait-on lire sur X notamment.

Je voulais remercier Gérard Lopez pour tout le bien qu'il a apporté aux Girondins. Après une descente en L2 en se faisant humilier par toute la L1, nous nous faisons humilier en L2 par Pau, Quevilly...

Le pire président de l'histoire du FCGB aura tué notre club. Casse toi Lopez ! — Mickaël McCandless (@MikaMcCandless) December 5, 2023

🔵⚪ "Indice chez vous : tocard". "Je suis un homme d'affaires hispano-luxembourgeois. Investissant dans le milieu sportif, tout ce que je touche finit par couler. Je suis, Je suis,..."

"Gérard Lopez."

"Oh ouiiiiii, bonne réponse". #FCGB pic.twitter.com/o8S9WsSzpV — Mat Bx (@MatBx33) December 5, 2023

Mais, le principal responsable de ce fiasco reste Gérard Lopez pour les fans bordelais. Ils ne supportent plus leur propriétaire avec lequel le club a coulé sportivement ces trois dernières années. « Je voulais remercier Gérard Lopez pour tout le bien qu'il a apporté aux Girondins. Après une descente en L2 en se faisant humilier par toute la L1, nous nous faisons humilier en L2 par Pau, Quevilly… Le pire président de l'histoire du FCGB aura tué notre club. Casse toi Lopez ! », « Certains sont encore surpris du mal que Gérard Lopez a fait à ce club. Certains n’ont peut être toujours pas compris. C’est bien ça qui me rend le plus triste », lisait-on. Preuve que l'entente entre Gérard Lopez et les supporters bordelais ne risque plus de tenir bien longtemps...