FCGB : Bordeaux dénonce Balotelli à la LFP sans donner son nom !

Dans : Bordeaux, Ligue 1, OM.

24 heures après avoir battu l'Olympique de Marseille, le club de Bordeaux a dénoncé ce samedi soir le comportement de Mario Balotelli, auteur d'un geste qui a cassé le nez de Pablo, ce dernier étant lui expulsé pour avoir vivement réagi. Sans citer le nom de l'attaquant italien de l'OM, les Girondins réclament à la commission de discipline de la LFP qu'elle soit très attentive aux événements.

« Depuis leur création, les Girondins de Bordeaux défendent avec force les valeurs du sport et de respect de l'adversaire. C’est dans cet esprit que se déroulait la rencontre d’hier soir avant l'entrée en jeu d'un joueur adverse pour lequel il est permis de s’interroger sur le comportement. L'un de nos joueurs a en effet été victime d’un geste apparaissant délibéré et qui est inacceptable. Ce matin, les examens médicaux et radiologiques ont révélé que Pablo souffre d'une fracture du nez. Dans ces conditions, les Girondins de Bordeaux ne peuvent que regretter la sanction infligée à Pablo, même si son geste a pu paraitre regrettable. Nous sommes certains que la Commission de Discipline de la LFP saura considérer la situation dans sa globalité », indiquent, dans un communiqué, les Girondins de Bordeaux.