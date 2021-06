L1 : Gérard Lopez veut racheter Bordeaux !

Dans : Bordeaux.

Ancien patron du LOSC, qu'il avait quitté en décembre dernier en raison d'une situation financière compliquée, Gérard Lopez est l'un des candidats au rachat des Girondins de Bordeaux.

Tandis que les supporters de Bordeaux ont déjà fait savoir, de manière spectaculaire, qu'ils refusaient de voir leur club préféré être repris par Didier Quillot, un des 4 postulants, on connaît désormais l'identité du dernier candidat. Et il s'agit d'un dirigeant bien connu dans le football français, puisque L'Equipe révèle que Gérard Lopez est dans la course à la reprise des Girondins. Egalement candidat au rachat de Southampton, du Genoa, de Valence, et éventuellement à celui de l'AS Saint-Etienne, l'ancien patron de Lille a déposé un dossier auprès du tribunal de commerce et son offre a été jugée suffisamment sérieuse pour qu'il ait accès aux détails du dossier. L'acquisition des Girondins de Bordeaux, abandonnés par King Street, se ferait sous son propre nom, avec tout de même un prêteur américain.

En décembre dernier, le fonds d'investissement Elliott avait jugé que Gérard Lopez ne pourrait pas lui rembourser les 125 millions d'euros empruntés pour le LOSC et avait préféré céder sa dette à un autre fonds d'investissement. Après le départ de Lopez, c'est Olivier Létang qui avait pris les commandes de Lille, avec la réussite sportive que l'on connaît. En s'offrant les Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez veut revenir aux affaires, mais en évitant probablement les erreurs du passé. Reste à savoir si sa proposition sera celle retenue.