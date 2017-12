L1 : Fekir, Lemar, Seri, Yoann Riou ose la comparaison avec Malcom !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Auteur d’un superbe but vendredi soir avec Bordeaux contre Dijon, ce qui n’a pas empêché les Girondins de s’incliner en Bourgogne, Malcom a une nouvelle fois démontré son talent. Et quand on évoque le joueur brésilien du club au scapulaire, Yoann Riou, le volubile journaliste de la chaîne L’Equipe, s’enflamme totalement, n’hésitant pas à comparer Malcom avec les plus belles pépites du football français.

« Fekir, c’est le maestro, le chef d’orchestre, le patron de l’équipe. Lemar, c’est tout doux, c’est la pureté, c’est la technique, c’est vraiment soyeux. Seri, c’est le créateur avec des passes extraordinaires. Malcom, c’est totalement différent. C’est la jeunesse, car il n’a que 20 ans, et c’est tout dans le déséquilibre. Il fait tout dans l’instinct, dans le talent et même dans l’arrogance, c’est plus individuel. Ce que j’adore aussi en lui, c’est son déchet, il faut aussi parfois accepter cela. Il y a eu quatre matches de suite où il n’a pas été bon, il n’a pas rendu meilleur Bordeaux, mais Bordeaux ne l’a pas rendu meilleur, mais il est toujours sur un fil et faut l’accepter ! », a confié le journaliste, totalement emballé par Malcom et qui ne le cache pas.