Giresse de retour à Bordeaux, il lance un appel à Gérard Lopez

Les Girondins de Bordeaux sont tombés samedi à Angers, le changement d'entraîneur n'ayant pas eu d'effet immédiat. Alors que le club stagne en Ligue 2, un appel est lancé pour faire revenir Alain Giresse.

Non, à 72 ans, Alain Giresse n’est pas appelé à sortir de sa retraite sportive pour s’installer dans le milieu de terrain girondin, mais dans la longue crise que traverse le club au scapulaire, Jacques Vendroux estime que Gérard Lopez doit faire revenir le mythique joueur bordelais. Désormais totalement libre, après une dernière pige comme sélectionneur du Kosovo, Gigi ne serait pas là pour prendre la place d’Albert Riera, qui vient juste de remplacer David Guion, mais pour devenir président délégué des Girondins de Bordeaux, au moment où le club doit impérativement remonter en Ligue 1 en fin de saison, son propriétaire ne voulant pas injecter des dizaines de millions d’euros chaque année. Dans le Journal du Dimanche, Jacques Vendroux estime que l’heure est venue pour Gérard Lopez de confier un peu de pouvoir à Alain Giresse, lequel connaît les Girondins comme sa poche et peut aider à son retour dans l’élite.

Pour le journaliste d’Europe 1, qui connaît Alain Giresse depuis des décennies, l’heure du grand retour de l’ancien international tricolore a sonné. « Je ne vais pas passer par quatre chemins. Alain Giresse, légende parmi les légendes des Girondins de Bordeaux, doit revenir au club en tant que président délégué (…) Alain Giresse connaît tput de ce club, il a vu grandir Le Haillan, un centre de formation exceptionnel. Il a joué dans le vieux stade Chaban-Delmas que les Girondins n’auraient jamais dû quitter. Il connaît mieux que personnes les tenants et les aboutissants pour faire grandir ce club. Le titre de président délégué, je le répète, lui va comme un gant. Il pourrait s’appuyer sur des gens crédibles et de bons conseils : Zidane, Lizarazu, Dugarry par exemple (…) Ce club végète en Ligue 2, il doit remonter le plus vite possible, mais j’ai peur qu’il n’en ait plus les moyens. Messieurs les dirigeants actuels, nommez Giresse ! », réclame, dans l'hebdomadaire, Jacques Vendroux. Pas certain toutefois que Gérard Lopez lise le JDD, alors que son club occupe la 15e place du classement de Ligue 2 et doit plus regarder vers la zone de relégation que vers la tête du Championnat.