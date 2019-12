France ou Algérie, Yacine Adli hésite encore

Dans : Bordeaux.

Auteur d'un superbe but dimanche soir avec Bordeaux à Marseille, Yacine Adli a joué avec les Bleus dans les équipes de jeunes. Mais le milieu de 19 ans peut encore opter pour l'Algérie, et il avoue hésiter encore.

Yacine Adli a frappé fort dimanche soir, au moins pendant 45 minutes, puisque l’ancien joueur du PSG a ouvert le score lors du match OM-Bordeaux avec un but somptueux. Un geste qu’a probablement apprécié Djamel Belmadi, sélectionneur de l’équipe d’Algérie, qui était présent au Vélodrome. Car s’il a évolué sous le maillot français des U16 aux U20, le milieu de terrain bordelais peut encore choisir de jouer pour les Fennecs. Et lorsque le joueur de 19 ans est interrogé sur ce sujet toujours sensible, il confie être encore en phase de réflexion.

Mais Yacine Adli espère surtout que son futur choix ne sera pas l’occasion d’un mélodrame, ce sujet étant toujours très sensible. « Je ne me prends pas la tête sur ça. L’Algérie a une équipe magnifique et je ne pense pas être au niveau pour l’atteindre. Je n’ai même pas encore 20 matchs en Ligue 1. Parler d’une sélection avec les A est beaucoup trop tôt. Ce n’est pas le moment d’y penser. Je vais continuer à travailler. Je prendrai les choses quand elles viendront. Je ne suis pas pressé. Je vais prendre mon temps. Je suis français et algérien, 50-50. C’est une chance de pouvoir jouer pour deux sélections. Il faut qu’on arrête de voir ça comme quelque chose de négatif. Il faut laisser le libre choix au joueur », a expliqué le milieu de terrain bordelais, qui ne veut pas se précipiter et pour cause, pour l’instant Didier Deschamps et Djamel Belmadi ne l’ont pas encore convoqué.