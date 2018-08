Bordeaux : L'agent de Laborde accuse Gustavo Poyet !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Mis à pied à titre conservatoire par les Girondins de Bordeaux, Gustavo Poyet ne reviendra évidemment pas sur le banc du club au scapulaire, le divorce ayant été rapide et brutal. Mais face aux accusations de l'ancien entraîneur bordelais, qui affirme ne pas avoir été informé du transfert de Gaëtan Laborde à Montpellier, l'agent de ce dernier a lui une autre version. Et elle n'est pas vraiment glorieuse pour Gustavo Poyet.

« Nous sommes partis mercredi en fin d’après-midi après l’accord entre les deux clubs et avec l’accord de Stéphane Martin Il m’a dit qu’il allait prévenir Gustavo Poyet, que j’ai eu jeudi midi au téléphone. Lui m’a dit ne pas avoir été prévenu, ce que j’ai du mal à croire, pour ne pas dire ce que je ne crois pas. Il était clair depuis de longues semaines qu’il militait pour le départ de Gaëtan. Non pas parce qu’il ne l’appréciait pas humainement ou sportivement, mais parce qu’il voulait faire venir des joueurs proches de lui ou de son entourage. Voilà comment ça s’est passé », témoigne, dans L'Equipe, Christophe Hutteau, qui estime que Gustavo Poyet était un coach énervé de nature et dont l'attitude jeudi soir en conférence de presse était fidèle à son comportement habituel.