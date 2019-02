FCGB : Venez en L1 ! Il incite les jeunes Anglais à fuir la Premier League

Dans : Bordeaux, Premier League, Mercato.

Les jeunes talents de Ligue 1 qui filent à l’anglaise, la tendance existe depuis plusieurs années. Et n’est sûrement pas près de s’arrêter.

A moins que Josh Maja soit à l’origine d’un nouveau phénomène. En quittant Sunderland pour Bordeaux cet hiver, l’attaquant de 20 ans a surpris les observateurs. Ses 15 buts cette saison en D3 anglaise auraient pu lui ouvrir des portes au niveau supérieur, peut-être même en Premier League. Mais non, le jeune Anglais estime que la Ligue 1 et les Girondins faciliteront davantage sa progression.

« J'ai juste senti que j'aurais plus d'opportunités à l'étranger, c'est la principale raison de mon départ, s’est justifié Maja dans le Daily Mail. Je voulais jouer en France à Bordeaux et avoir une chance de me faire un nom. C'est une expérience différente, je ne pense pas que beaucoup de joueurs anglais auront une telle opportunité. (...) Si je fais la moitié de ce que j'ai réussi à Sunderland, je pense que les gens le remarqueront. »

L’appel de Maja à ses compatriotes

« Il y a beaucoup de talents anglais que l'on ne voit pas parce qu'ils restent tous trop longtemps en Premier League. Je pense que partir à l'étranger représente une bonne opportunité pour les jeunes. J'ai quatre ans et demi de contrat, tout le temps qu'il me faut pour progresser. Je suis content d'être là », s’est réjoui le Girondin qui, à l’image de Jadon Sancho à Dortmund, se verrait bien exploser loin de son pays natal.