FCGB : Une offensive anglaise pour sortir Kamano de l'impasse ?

Ecarté du groupe professionnel en raison d'une situation un peu compliquée au mercato, François Kamano attend avec impatience que Monaco et Bordeaux trouvent un accord pour son transfert. Le problème pour l’international guinéen, c’est que le club de la Principauté a proposé seulement 13 ME, quand les dirigeants aquitains attendent entre 20 et 25 ME. La situation semble donc bloquée, et pourrait profiter aux clubs de seconde zone en Angleterre, comme le rapporte France-Football. Watford, par exemple, ferait partie des équipes très intéressées par l’homme aux 8 buts en Ligue 1 cette saison.

Les Hornets seraient même prêts à poser 17 ME sur la table pour faire craquer les dirigeants bordelais. Cela sera-t-il suffisant ? Il y a fort à parier que non, mais la puissance financière de la Premier League pourrait permettre à Watford de surenchérir sans trop de problèmes. En cas d’échec dans le dossier François Kamano, le club britannique pourrait se pencher sur Marcus Thuram, utilisé dans une position d’ailier gauche ces dernières semaines, et qui a également une belle cote Outre-Manche. Reste à savoir si Guingamp, qui lutte pour le maintien, acceptera de se séparer de son attaquant le plus prolifique en cours de saison…