FCGB : Tottenham a trouvé mieux que Malcom, et pour moins cher...

Dans : Bordeaux, Mercato, Liga, Premier League.

Cet hiver, Tottenham avait fait de Malcom l’une de ses priorités du mercato. Finalement, les prétentions financières des Girondins de Bordeaux avaient rendu impossible le transfert du Brésilien à Londres. Du coup, c’est Lucas qui a rejoint l’effectif de Mauricio Pochettino, qui souhaitait impérativement un renfort offensif au mercato. Mais selon les informations du Sun, le manager argentin souhaiterait recruter un nouveau joueur offensif de couloir au mercato. Vers un retour des Spurs sur la piste Malcom ? Visiblement, non…

Effectivement, The Sun affirme que Tottenham a oublié Malcom et aurait désormais fait de Pinchi sa priorité estivale en attaque. Jeune ailier de 22 ans évoluant à La Corogne, l’Espagnol est également dans le viseur de Liverpool. Une « hype » plutôt surprenante, Pinchi n’ayant quasiment jamais joué de match professionnel en Espagne. Néanmoins, le potentiel du joueur aurait convaincu les Spurs, ainsi que les Reds, qui pourraient donc oublier Lemar ou encore Malcom pour ce jeune ailier de 22 ans. Surtout que sur le marché des transferts, Pinchi ne serait pas évalué à plus d’1ME…