FCGB : Au bord du gouffre, Bordeaux rêve d'un miracle

Dans : Bordeaux, Europa League, Coupe d'Europe.

Deux matchs face au Slavia Prague et Copenhague, et deux défaites pour Bordeaux qui est clairement mal rentré dans sa phase de poule.

Mais autant les Girondins étaient passés au travers contre les Tchèques, autant la défaite à domicile face aux Danois fait mal, avec d’incroyables occasions manquées et une réussite totale pour les visiteurs. C’est ce scénario catastrophe qui laisse encore un peu d’espoir à Jimmy Briand, persuadé que la roue peut encore tourner, même s’il faudra pour cela enchainer les points lors de la double confrontation face au Zénith Saint-Pétersbourg.

« Quand on touche deux fois les montants, qu’on rate un péno, qu’on loupe des grosses occasions, c’est qu’il y a un gros manque de réussite. C’est dommage parce qu’on a fait tout ce qu’il fallait pour gagner. Se prendre un but comme ça, à la fin, c’est dur… Ce n’est pas fini. Il reste quatre matches, douze points à prendre. Il va falloir faire des exploits. On a trop bataillé pour être en Coupe d’Europe pour tout lâcher maintenant. On va lutter jusqu’au bout », a prévenu l’attaquant bordelais, qui rêvait de retrouvailles plus enjouées avec la Coupe d’Europe. Pour le moment, sauf double miracle face à Saint-Pétersbourg, la phase de poule risque d’être bien terne en Gironde.