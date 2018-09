FCGB : Tir = but, Bertrand Latour est impitoyable avec Costil

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Auteur d’un début de saison assez poussif dans l’ensemble, Benoît Costil a encore vécu une après-midi très compliquée dimanche.

Et pour cause, le 4e gardien de l’Equipe de France a encaissé trois buts contre Nîmes. S’il n’a pas réellement fait de grossière erreur dans ce match, l’ex-gardien du Stade Rennais a encore montré qu’il peinait à se montrer décisif quand son équipe avait besoin de lui. Journaliste pour RTL et chroniqueur dans l’Equipe du Soir, Bertrand Latour ne s’est pas gêné pour dire ce qu’il pensait des prestations très moyennes du gardien français.

« Ce qui m’inquiète aussi à Bordeaux, c’est Costil. Je trouve qu’il est rarement là pour les aider. À chaque fois qu’il y a un tir cadré, il prend un but. Chaque fois qu’il y a un coup franc, il prend un but. En plus de ça, il s’embrouille avec les supporters. Ce n’est pas très malin. Par exemple à Nice, quand vous mettez Benitez dans les cages, il vous sort des arrêts et vous fait gagner des matches. Là, il a une ou deux parades à faire et il ne les fait pas. Derrière, tu te prends des égalisations. À la fin ça compte » a regretté Bertrand Latour, pour qui Bordeaux « ne terminera pas la saison 19e », mais qui commence à prendre un retard inquiétant. Pour se redresser, le club au scapulaire aura évidemment besoin d’un Costil d’un tout autre niveau…