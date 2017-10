FCGB : Sonny Anderson file un bon tuyaux à Bordeaux au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Nicolas De Prévile est-il vraiment l’attaquant qu’il fallait aux Girondins cet été ? Recruté en provenance du LOSC pour moins de 10 ME dans les derniers jours du mercato, l’ancien buteur du Stade de Reims peine à convaincre en Aquitaine. Toujours muet, il fait forcément douter une partie du public bordelais, alors qu’un joueur efficace comme Diego Rolan a quitté le club. Alors, faut-il recruter un nouvel attaquant dans les prochaines semaines ? Spécialiste du poste, Sonny Anderson a donné son avis dans les colonnes du quotidien Ouest-France.

Celui qui a notamment porté les couleurs de Lyon et Marseille suggère même un nom à Stéphane Martin pour se renforcer de manière efficace, celui de Willian José (Real Sociedad). « C’est typiquement le genre de joueurs qui peut s’intégrer au collectif bordelais. Les girondins n’ont pas vraiment l’attaquant de pointe, qui soit bon de la tête, joue en déviation et finalise les actions. Il y a de bons attaquants à Bordeaux mais ce ne sont pas vraiment des avant-centres types, qui vont marquer des buts sur des centres et finir les actions. Quand vous alignez des ailiers en faux pied, c’est pour qu’ils rentrent dans l’axe et tentent de frapper. Dans ce cas-là, il faut que vous ayez des attaquants de pointe qui puissent venir au soutien pour faire les décalages et trouver le une-deux » a confié celui qui est désormais consultant pour BeIN SPORT. Difficile de lui donner tort sur le profil d’attaquant qu’il manque aux Girondins, Nicolas De Préville et Alexandre Mendy n’ayant, pour l’instant, pas trouvé la bonne carburation. Pour rappel, Gaëtan Laborde est lui absent pour de longues semaines…