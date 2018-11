FCGB : Riolo ne comprend pas cette boulette grotesque au mercato

Dans : Bordeaux, MHSC, Ligue 1, Mercato.

Avec déjà 6 buts en Ligue 1 cette saison, on peut dire que Gaëtan Laborde revit du côté de Montpellier.

Et pourtant, l’attaquant de 24 ans a été placardisé par Gustavo Poyet en début de saison, ce même Gustavo Poyet qui a littéralement pété un câble lorsque le natif de Mont-de-Marsan a été vendu à Montpellier en plein cœur de l’été. Une vente assez inexplicable si l’on se place d’un point de vue des dirigeants de Bordeaux selon Daniel Riolo, lequel ne comprend toujours pas ce qu’il considère presque comme une erreur du club aquitain. En tout cas, le polémiste de l’After Foot promet de mener sa petite enquête…

« Gaëtan Laborde, c’est quand même un gars qui a un destin particulier par rapport à Bordeaux où Gourvennec avait mis beaucoup de temps à lui faire confiance. Sur la deuxième partie de saison, il avait plus joué et avait été bon mais je ne sais pas… Il lui a manqué quelque chose. Moi, à chaque fois que je le voyais, je le trouvais bon. Je trouve que les entraineurs ne lui faisaient pas confiance. Après quand Poyet est arrivé, c’était encore pire. Il a carrément été placardisé. J’avoue que j’ai du mal à comprendre. Est-ce que les mecs avaient en boutique des mecs recrutés qu’il fallait absolument faire jouer car ils avaient couté cher avec de gros salaires ? Alors que lui était un mec du club. Je vais me renseigner car déjà à l’époque de Bordeaux déjà, ça m’intriguait. Il avait fait une moitié de saison très bonne à Bordeaux et là depuis qu’il est à Montpellier, ça se passe bien » s’est interrogé Daniel Riolo, pour qui les Girondins ont eu tout faux au mercato en vendant Gaëtan Laborde. Le début de saison de ce dernier au MHSC lui donne raison.