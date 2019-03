FCGB : Remplaçant à Bordeaux, il se voit cartonner à Arsenal

Dans : Bordeaux, Premier League, Mercato.

Sur les conseils de la direction américaine, les Girondins de Bordeaux ont orienté leur mercato vers de jeunes joueurs à fort potentiel.

Cet hiver, le club aquitain a notamment misé sur Josh Maja, efficace en D3 anglaise mais totalement inexpérimenté au haut niveau. Résultat, l’attaquant de 20 ans doit se contenter d’un temps de jeu limité depuis son arrivée. « Je ne suis pas pressé, tout comme je ne suis pas inquiet, a rassuré l’Anglais dans les colonnes de France Football. Je suis encore en phase d'adaptation. Je travaille tous les jours, je cherche constamment à progresser. Quand ma chance viendra, je saurai la saisir. »

Dans un championnat au « niveau technique plus élevé » et où « il faut plus faire attention aux détails », Maja pense pouvoir s’adapter. Et ce même si peu d’Anglais ont réussi à briller en France. « J'en ferai partie, j'en suis sûr ! Je n'ai aucun doute, a réagi l'ancien buteur de Sunderland. Dans mon esprit, j'ai les qualités pour le faire. Avec le nouveau coach, les opportunités de jeu qui vont venir, je vais le faire. » Il faut dire que l’avant-centre ne manque pas d’ambition.

Maja veut revenir en Angleterre

Pour le néo-Girondin, la L1 n’est qu’un tremplin vers le club de ses rêves, à savoir Arsenal. « Oui, vraiment... Jouer dans cette équipe avec laquelle j'ai grandi, ce serait génial, a confié Maja, plus généralement intéressé par la Premier League. C'est évident. C'est une des meilleures Ligues du monde, avec les meilleures équipes. J'espère qu'un jour je pourrai y jouer mais pour l'instant je suis à Bordeaux, je veux réussir ici, et on verra plus tard... » Revendre sa recrue aux Gunners, si possible à prix d’or, Bordeaux serait ravi…