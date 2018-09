FCGB : Poyet détruit salement De Tavernost

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Le contentieux entre les Girondins de Bordeaux et Gustavo Poyet est loin d'être réglé, mais le désormais ex-entraîneur du club au scapulaire a décidé de distribuer des coups à ses anciens patrons. Sur RMC, ce lundi soir, Gustavo Poyer a été sans pitié avec Nicolas de Tavernost, estimant que ce dernier ne connaissait rien au foot, et il a également égratigné la manière dont les Girondins étaient gérés.

« Les dirigeants bordelais peuvent dire ce qu’ils veulent dans la presse, mais personne ne sait qui m’a tué. Ullrich Ramé ? C’est vous les journalistes qui savez... Ils disent qu’ils m’ont proposé 30 joueurs et que j’ai refusé tout le monde. Bientôt ils vont dire que Basic qui n’est pas dans la liste pour l’Europa League c’est de ma faute (...) C’est un club dirigé par des amateurs, c’est fascinant (...) Ce sont eux les Américains qui m’ont fait venir. De Tavernost ne me connaissait pas. Il a dû taper mon nom dans Google pour savoir qui j’étais », a lancé, à un Christophe Dugarry pas étonné, Gustavo Poyet. Et ce dernier de laisse entendre que la vente de Bordeaux aux investisseurs américains était loin d'être acquise, alors même que ces derniers étaient dans l'après-midi devant la DCNG.