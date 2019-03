FCGB : Paulo Sousa juge sa première à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Paulo Sousa, entraîneur de Bordeaux, après le nul contre Rennes (1-1) : « Quand on entraîne une équipe, c'est pour gagner. Tout ce que l'on a travaillé cette semaine, tout ce que je leur ai demandé et tout ce que je voulais, je l'ai vu sur le terrain. Il y avait de la qualité sur certains concepts, notamment défensifs. J'ai vu la mentalité que je recherche, de l'ambition chez les joueurs. On s'est créé des occasions. J'ai félicité mes joueurs pour ça. En seconde période, c'était plus difficile physiquement, les lignes étaient plus écartées, les positionnements étaient plus distants et l'adversaire a eu plus d'espaces. Nous avons fait un bon match et nous aurions pu gagner. L'équipe a essayé de marquer un second but, avec cette occasion de Jimmy Briand sur contre-attaque. Nous n'avons pas eu de chance avec ce coup de pied arrêté. C'est une erreur d'inattention, il faut être davantage concentré sur le jeu. Sur ce corner, on défend bien sur le premier ballon, mais pas sur le troisième. Il faut être plus attentif ».