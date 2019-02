FCGB : Paulo Sousa annoncé tout proche de Bordeaux !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Dans la foulée du limogeage de Ricardo, les Girondins de Bordeaux pourraient avancer beaucoup plus rapidement que prévu dans le recrutement d’un nouvel entraineur.

Selon Claudia Garcia, journaliste portugaise souvent bien informée sur ses compatriotes notamment, Paulo Sousa devrait être le prochain entraineur du club aquitain. L’entraineur portugais a reçu une offre ce lundi, avant même l’annonce du limogeage de Ricardo. L’ancien milieu de terrain de la Juventus a récemment quitté son poste de technicien à Tianjin dans le championnat chinois, et se trouve donc actuellement libre.

Il serait aussi courtisé par la Roma mais possède une offre ferme de la part du club bordelais et a demandé un court délai de réflexion. Sa décision pourrait ne pas tarder, et l’entraineur de 48 ans au parcours très varié puisqu’il est passé par le Portugal, l’Angleterre, le Pays de Galles, la Hongrie, Israël, la Suisse, l’Italie et la Chine, pourrait continuer son tour du monde en faisant escale chez les Girondins.